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"Люди на Азовстале – герои". Срна выразил поддержку защитникам Мариуполя
Хорват эмоционально обратился к нашим воинам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна выразил поддержку героям, которые защищают Мариуполь.
"Во-первых, я бы хотел обратиться ко всем людям, которые сегодня на "Азовстали": они большие герои, они защищают нашу родину, они держат стену, которая не падает, и мы уверены, что она не упадет. Сегодня эта игра посвящена им, нашим героям.
И мы знаем, что это завод президента нашего клуба Рината Ахметова, но для него самое важное – жизнь человека. Надеемся, что это скоро закончится, люди выйдут из "Азовстали" и будут продолжать жить нормальной жизнью, как они того заслуживают", - сказал Срна.
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