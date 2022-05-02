"Люди на Азовстале – герои". Срна выразил поддержку защитникам Мариуполя

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна выразил поддержку героям, которые защищают Мариуполь.

"Во-первых, я бы хотел обратиться ко всем людям, которые сегодня на "Азовстали": они большие герои, они защищают нашу родину, они держат стену, которая не падает, и мы уверены, что она не упадет. Сегодня эта игра посвящена им, нашим героям.

И мы знаем, что это завод президента нашего клуба Рината Ахметова, но для него самое важное – жизнь человека. Надеемся, что это скоро закончится, люди выйдут из "Азовстали" и будут продолжать жить нормальной жизнью, как они того заслуживают", - сказал Срна.