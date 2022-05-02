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"Люди на Азовстали – герои". Срна выразил поддержку защитникам Мариуполя

Премьер-лига
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Хорват эмоционально обратился к нашим воинам

"Люди на Азовстали – герои". Срна выразил поддержку защитникам Мариуполя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна выразил поддержку героям, которые защищают Мариуполь.

"Во-первых, я бы хотел обратиться ко всем людям, которые сегодня на "Азовстали": они большие герои, они защищают нашу родину, они держат стену, которая не падает, и мы уверены, что она не упадет. Сегодня эта игра посвящена им, нашим героям.

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И мы знаем, что это завод президента нашего клуба Рината Ахметова, но для него самое важное – жизнь человека. Надеемся, что это скоро закончится, люди выйдут из "Азовстали" и будут продолжать жить нормальной жизнью, как они того заслуживают", - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) война с Россией
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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