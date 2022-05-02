Стало известно, какую сумму собрал благотворительный матч Хайдук - Шахтер

В воскресенье, 1 мая "Шахтер" провел благотворительный матч против "Хайдука" (3:3) в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.

В результате проведения этой встречи удалось собрать 600 тысяч хорватских кун, что составляет более 2,5 млн гривен, сообщает пресс-служба хорватского клуба.

Эти средства будут направлены в помощь украинцам которые пострадали в ходе агрессии россии против Украины.

Напомним, что за три поединка донецкая команда собрала уже 10,7 млн гривен для украинского народа.