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Исполком УАФ официально утвердил досрочное завершение сезона УПЛ
Награждение призёров не будет
фото - УАФ
Исполком Украинской ассоциации футбола 2 мая провел заседание, в ходе которого утвердил досрочное завершение сезона Украинской Премьер-лиги 2021/2022. Об этом администрация УАФ сообщит УЕФА.
Также исполком УАФ утвердил календари мужских и женских международных мероприятий с учетом изменений, в частности, переносом ФИФА и УЕФА дат проведения официальных матчей и соревнований с участием сборных команд Украины.
Напомним, чемпионат Украины сезона 2021/22 был досрочно завершен из-за вторжения в страну российских войск. Турнирная таблица УПЛ была зафиксирована по состоянию на 24 февраля. Награждение призеров производиться не будет.
Тем не менее, действующая турнирная таблица определит участников еврокубков на следующий сезон.
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