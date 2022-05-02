Исполком УАФ официально утвердил досрочное завершение сезона УПЛ

Исполком Украинской ассоциации футбола 2 мая провел заседание, в ходе которого утвердил досрочное завершение сезона Украинской Премьер-лиги 2021/2022. Об этом администрация УАФ сообщит УЕФА.

Также исполком УАФ утвердил календари мужских и женских международных мероприятий с учетом изменений, в частности, переносом ФИФА и УЕФА дат проведения официальных матчей и соревнований с участием сборных команд Украины.

Напомним, чемпионат Украины сезона 2021/22 был досрочно завершен из-за вторжения в страну российских войск. Турнирная таблица УПЛ была зафиксирована по состоянию на 24 февраля. Награждение призеров производиться не будет.

Тем не менее, действующая турнирная таблица определит участников еврокубков на следующий сезон.