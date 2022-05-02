  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Исполком УАФ официально утвердил досрочное завершение сезона УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Исполком УАФ официально утвердил досрочное завершение сезона УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Награждение призёров не будет

Исполком УАФ официально утвердил досрочное завершение сезона УПЛ

фото - УАФ

Новина українською

Исполком Украинской ассоциации футбола 2 мая провел заседание, в ходе которого утвердил досрочное завершение сезона Украинской Премьер-лиги 2021/2022. Об этом администрация УАФ сообщит УЕФА.

Также исполком УАФ утвердил календари мужских и женских международных мероприятий с учетом изменений, в частности, переносом ФИФА и УЕФА дат проведения официальных матчей и соревнований с участием сборных команд Украины.

Напомним, чемпионат Украины сезона 2021/22 был досрочно завершен из-за вторжения в страну российских войск. Турнирная таблица УПЛ была зафиксирована по состоянию на 24 февраля. Награждение призеров производиться не будет.

Тем не менее, действующая турнирная таблица определит участников еврокубков на следующий сезон.

Читайте такжеУПЛ приняла участие в Генеральной Ассамблее Ассоциации Европейских Лиг
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде