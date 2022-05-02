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Бурда: Мой каждый день начинается и заканчивается чтением новостей о войне

Премьер-лига
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Защитник киевлян - о жизни после начала войны

Бурда: Мой каждый день начинается и заканчивается чтением новостей о войне

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Никита Бурда в интервью официальному клубному сайту рассказал, как себя чувствуют его родные и близкие в связи с войной в Украине.

- Ты родился в Донецкой области, в Енакиево. Остались ли там у тебя родные, друзья, знакомые?

- Тех, с кем общаюсь близко, не осталось, только дальние родственники, но мы тесную связь не поддерживаем.

- Где сейчас твои родные и близкие?

- Мама на днях вернулась в Киев, также в столице некоторые друзья. Кто мог, у кого была возможность, тот выехал.

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- Что первое ты сделал, когда началась война?

- Наверное, как и все, проснулся в 4.30 утра от взрывов и начал обзванивать своих родных и друзей, чтобы узнать, как они и посоветоваться, что делать дальше.

- Сейчас за чтением новостей о войне проводишь много времени или стараешься отвлекаться?

- Мой каждый день начинается и заканчивается чтением новостей. Конечно, бывают периоды, когда даю себе паузу, поскольку информации очень много и она тяжелая. Но, естественно, постоянно слежу за тем, что у нас происходит.

- Связывался ли с волонтерами или военными?

- Да, конечно. И со мной связывались, и я связывался со знакомыми, которые занимаются волонтерской и благотворительной деятельностью, помогал им, - рассказал Бурда.

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда война с Россией
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Источник:
ФК Динамо Киев

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