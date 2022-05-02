  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заменят сборников. Шесть футболистов юношеской команды присоединились к Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заменят сборников. Шесть футболистов юношеской команды присоединились к Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Будут готовиться к "Базелю"

Заменят сборников. Шесть футболистов юношеской команды присоединились к Динамо

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" проводит подготовку к благотворительному матчу против "Базеля". Об этом передает официальный сайт "бело-синих".

Читайте такжеПричина опоздания в сборную. 4-го мая Динамо проведет игру против Базеля

В этот понедельник игрока чемпиона Украины отрабатывали контроль мяча. Тренерский штаб уделил немало внимания сыгранности, наигрыванию комбинаций, выходам на ворота два на два с дальнейшим завершением атаки.

Добавим, что к первой команде присоединились шесть игроков из юношеского состава, которые заменят сборников. Первую половину тренировки молодежь отработала вместе со всеми, а дальше отправилась заниматься индивидуально под руководством ассистентов главного тренера.

В полноценный рабочий процесс они вольются уже после матча с "Базелем", который запланирован на 4 мая. В сборную футболисты киевлян отправятся пятого мая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде