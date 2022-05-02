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Заменят сборников. Шесть футболистов юношеской команды присоединились к Динамо
Будут готовиться к "Базелю"
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" проводит подготовку к благотворительному матчу против "Базеля". Об этом передает официальный сайт "бело-синих".
В этот понедельник игрока чемпиона Украины отрабатывали контроль мяча. Тренерский штаб уделил немало внимания сыгранности, наигрыванию комбинаций, выходам на ворота два на два с дальнейшим завершением атаки.
Добавим, что к первой команде присоединились шесть игроков из юношеского состава, которые заменят сборников. Первую половину тренировки молодежь отработала вместе со всеми, а дальше отправилась заниматься индивидуально под руководством ассистентов главного тренера.
В полноценный рабочий процесс они вольются уже после матча с "Базелем", который запланирован на 4 мая. В сборную футболисты киевлян
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