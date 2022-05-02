Заменят сборников. Шесть футболистов юношеской команды присоединились к Динамо

Киевское "Динамо" проводит подготовку к благотворительному матчу против "Базеля". Об этом передает официальный сайт "бело-синих".

В этот понедельник игрока чемпиона Украины отрабатывали контроль мяча. Тренерский штаб уделил немало внимания сыгранности, наигрыванию комбинаций, выходам на ворота два на два с дальнейшим завершением атаки.

Добавим, что к первой команде присоединились шесть игроков из юношеского состава, которые заменят сборников. Первую половину тренировки молодежь отработала вместе со всеми, а дальше отправилась заниматься индивидуально под руководством ассистентов главного тренера.