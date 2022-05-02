"Не знаем, как будет дальше". Защитник Шахтера - о разговоре де Дзерби с командой

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о разговоре Роберто де Дзерби и команды после игры с "Хайдуком", а также о концентрации во время войны в Украине.

"Спасибо всем командам и странам, которые нас так хорошо и тепло приняли. Это добавляло нам сил и мотивации, несмотря на то что происходит в нашей стране. За нас болели и переживали многие: как наши люди, так и иностранцы. Благодарю их за такую теплую поддержку и прием!

Разговор Де Дзерби с командой? Сейчас больно говорить на эту тему, потому что мы не знаем, как будет дальше. Скорее всего, это была наша последняя встреча.

Очень тяжело сосредоточиться, так как все равно читаешь новости, когда приходишь домой. И тренировка – единственное время, когда ты можешь подумать о чем-то другом. Действительно, сейчас очень трудно, мы все вместе переживаем и всеми силами помогаем своей стране", - цитирует Валерия официальная пресс-служба "горняков".