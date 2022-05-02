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"Не знаем, как будет дальше". Защитник Шахтера - о разговоре де Дзерби с командой

Премьер-лига
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Валерий считает, что итальянец попрощался с командой

"Не знаем, как будет дальше". Защитник Шахтера - о разговоре де Дзерби с командой

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о разговоре Роберто де Дзерби и команды после игры с "Хайдуком", а также о концентрации во время войны в Украине.

"Спасибо всем командам и странам, которые нас так хорошо и тепло приняли. Это добавляло нам сил и мотивации, несмотря на то что происходит в нашей стране. За нас болели и переживали многие: как наши люди, так и иностранцы. Благодарю их за такую теплую поддержку и прием!

Разговор Де Дзерби с командой? Сейчас больно говорить на эту тему, потому что мы не знаем, как будет дальше. Скорее всего, это была наша последняя встреча.

Очень тяжело сосредоточиться, так как все равно читаешь новости, когда приходишь домой. И тренировка – единственное время, когда ты можешь подумать о чем-то другом. Действительно, сейчас очень трудно, мы все вместе переживаем и всеми силами помогаем своей стране", - цитирует Валерия официальная пресс-служба "горняков".

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Ранее сам де Дзерби дал понять, что, вероятно, покидает донецкий "Шахтер".

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Валерий Бондарь
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Источник:
ФК Шахтер

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