Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Палкин: Будущее Шахтера, как и Украины, зависит от того, как быстро мы победим врага
Хотелось бы, чтобы это случилось быстрее
Фото: ФК Шахтер
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о своем видении будущего команды, а также украинского футбола в целом.
"Скажем так, будущее "Шахтера", как и будущее Украины, как и будущее всего украинского футбола зависит от того, как быстро мы победим врага. И от этого уже будет отталкиваться все остальное: и футбол, и обычная жизнь, и все то, о чем мы мечтали и говорили в мирное время. Поэтому сегодня вся концентрация – на нашей победе. А потом, я вас уверяю, мы отстроим, сформируем и запустим все очень быстро, в том числе и футбол.
Все, что мы сделаем, когда победим врага, будет намного лучше, чем было до этого: и футбол, и жизнь наша. Все наладится. И знаете, наша победа вдохнет в нас намного больше уверенности и желания построить страну красивее и лучше, чем она была до войны. Поэтому я уверен, что у нас все получится и будет намного лучше", - заявил Палкин.
Ранее свое будущее в клубе
Популярное сейчас
- "Возможно, это был мой последний матч". Де Дзерби - о своем будущем в Шахтере
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- Возле острова Змеиный уничтожены российские катера, под Изюмом ВСУ разбили тяжелую технику рф
- Отец Цыганкова уехал из Украины в статусе члена тренерского штаба Динамо
- Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО