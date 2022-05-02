Палкин: Будущее Шахтера, как и Украины, зависит от того, как быстро мы победим врага

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о своем видении будущего команды, а также украинского футбола в целом.

"Скажем так, будущее "Шахтера", как и будущее Украины, как и будущее всего украинского футбола зависит от того, как быстро мы победим врага. И от этого уже будет отталкиваться все остальное: и футбол, и обычная жизнь, и все то, о чем мы мечтали и говорили в мирное время. Поэтому сегодня вся концентрация – на нашей победе. А потом, я вас уверяю, мы отстроим, сформируем и запустим все очень быстро, в том числе и футбол.

Все, что мы сделаем, когда победим врага, будет намного лучше, чем было до этого: и футбол, и жизнь наша. Все наладится. И знаете, наша победа вдохнет в нас намного больше уверенности и желания построить страну красивее и лучше, чем она была до войны. Поэтому я уверен, что у нас все получится и будет намного лучше", - заявил Палкин.