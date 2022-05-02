Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби: У Шахтера есть одно большое счастье – это президент Ахметов
Итальянец верит, что пока Ахметов с командой - все будет хорошо
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби высказал свое мнение касательно будущего команды.
"У "Шахтера" есть одно большое счастье – это президент Ахметов. До тех пор, пока у него будет страсть к футболу и страсть к команде, пока он продолжит оставаться президентом "Шахтера", он будет делать еще много всего для клуба, и только война может остановить его.
В этот сложный момент я – вместе с Украиной и со всеми украинцами. Потому что мне нравится быть с хорошими людьми, у которых есть достоинство, смелость и гордость. Народ Украины очень многому меня научил. Я и мой тренерский штаб сейчас уезжаем, но, думаю, как люди мы стали лучше благодаря Украине", - заявил итальянец.
Популярное сейчас
- Исполком УАФ официально утвердил досрочное завершение сезона УПЛ
- Коноплянка впервые сыграл полный матч в чемпионате Польши
- Итальянский вратарь прекратил защищать Украину от российских захватчиков
- "Возможно, это был мой последний матч". Де Дзерби - о своем будущем в Шахтере
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли