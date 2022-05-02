Де Дзерби: У Шахтера есть одно большое счастье – это президент Ахметов

Главный тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби высказал свое мнение касательно будущего команды.

"У "Шахтера" есть одно большое счастье – это президент Ахметов. До тех пор, пока у него будет страсть к футболу и страсть к команде, пока он продолжит оставаться президентом "Шахтера", он будет делать еще много всего для клуба, и только война может остановить его.

В этот сложный момент я – вместе с Украиной и со всеми украинцами. Потому что мне нравится быть с хорошими людьми, у которых есть достоинство, смелость и гордость. Народ Украины очень многому меня научил. Я и мой тренерский штаб сейчас уезжаем, но, думаю, как люди мы стали лучше благодаря Украине", - заявил итальянец.