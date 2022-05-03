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Верес выиграл благотворительный турнир, одолев сборную звезд с Селезневым

Премьер-лига
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Матчи прошли в формате 2 тайма по 20 минут

Верес выиграл благотворительный турнир, одолев сборную звезд с Селезневым

Фото: НК Верес

Новина українською

Ровенский "Верес" стал победителем благотворительного турнира "Кубок вільних людей", который состоялся минувшие выходные в Ковеле (Волынская область). Соревнования прошли в формате 2 тайма по 20 минут.

В финале "Верес" обыграл сборную звезд украинского футбола (2:1), за которую играли Евгений Селезнев, Вячеслав Шевчук, Артем Федецкий, Максим Шацких и другие.

В общей сложности участие в турнире приняли 10 команд: львовские "Рух" и "Карпаты", луцкая "Волынь", ровенский "Верес", сборная звезд украинского футбола, а также любительские "Нижний Вербиж" из Ивано-Франковска, "Ковель-Волынь", "Владимир", "Шахтер" из Нововолынска и "Луцксантехмонтаж".

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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