Верес выиграл благотворительный турнир, одолев сборную звезд с Селезневым

Ровенский "Верес" стал победителем благотворительного турнира "Кубок вільних людей", который состоялся минувшие выходные в Ковеле (Волынская область). Соревнования прошли в формате 2 тайма по 20 минут.

В финале "Верес" обыграл сборную звезд украинского футбола (2:1), за которую играли Евгений Селезнев, Вячеслав Шевчук, Артем Федецкий, Максим Шацких и другие.

В общей сложности участие в турнире приняли 10 команд: львовские "Рух" и "Карпаты", луцкая "Волынь", ровенский "Верес", сборная звезд украинского футбола, а также любительские "Нижний Вербиж" из Ивано-Франковска, "Ковель-Волынь", "Владимир", "Шахтер" из Нововолынска и "Луцксантехмонтаж".