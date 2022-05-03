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Игрок Александрии: Пообещали, что вернут все долги по зарплате еще до войны

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горожане" пока не получают заработную плату

Игрок Александрии: Пообещали, что вернут все долги по зарплате еще до войны

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Вратарь "Александрии" Олег Билык рассказал о ситуации с выплатой зарплаты в клубе во время войны в Украине.

"У нас пока не платят. Пообещали, что вернуть все образовавшиеся долги еще до вторжения, но как и когда, пока неизвестно. Мы понимаем, какие сейчас времена, но надеемся, что ФК "Александрия" будет жить.

Получать средства для нас важно, потому что все футболисты занимаются помощью, и нам не хочется прекращать этот важный процесс" - заявил Билык.

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В статье: ФК Александрия Олег Билык
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Источник:
Команда№1

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