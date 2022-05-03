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Динамо объявило сумму, собранную для Украины в благотворительном турне
Средства будут направлены на решение гуманитарных проблем
Фото: ФК Динамо
Во время серии благотворительных матчей киевского "Динамо" в поддержку Украины "Match for peace #StopWarInUkraine" было собрано более 22 миллиона гривен, сообщает пресс-служба столичного клуба.
На протяжении апреля динамовцы провели пять товарищеских поединков. Соперниками команды Мирчи Луческу были польская "Легия", турецкий "Галатасарай", румынский ЧФР "Клуж", дортмундская "Боруссия" и "Динамо" Загреб.
Все вырученные от продажи билетов средства, а также донаты, которые будут поступать во время телевизионной трансляции, будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны рф в Украине.
Напомним, что 4 мая "Динамо" проведет последний матч в рамках благотворительного турне. Киевляне сыграют с "Базелем", после чего отправятся в расположение сборной Украины.
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