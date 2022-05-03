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Динамо объявило сумму, собранную для Украины в благотворительном турне

Премьер-лига
(1 голосов)

Средства будут направлены на решение гуманитарных проблем

Динамо объявило сумму, собранную для Украины в благотворительном турне

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Во время серии благотворительных матчей киевского "Динамо" в поддержку Украины "Match for peace #StopWarInUkraine" было собрано более 22 миллиона гривен, сообщает пресс-служба столичного клуба.

На протяжении апреля динамовцы провели пять товарищеских поединков. Соперниками команды Мирчи Луческу были польская "Легия", турецкий "Галатасарай", румынский ЧФР "Клуж", дортмундская "Боруссия" и "Динамо" Загреб.

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Все вырученные от продажи билетов средства, а также донаты, которые будут поступать во время телевизионной трансляции, будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны рф в Украине.

Напомним, что 4 мая "Динамо" проведет последний матч в рамках благотворительного турне. Киевляне сыграют с "Базелем", после чего отправятся в расположение сборной Украины.

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В статье: Динамо (Киев) война с Россией
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (6)
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NORDOS
03.05.2022 в 13:16
а скільки зібрав шахтьор ну поки він існує? ахметов вже погасив борги за комуналку його підприємств? а податки заплатив?
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+1
-3
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petro.pro2015 (Львів)
03.05.2022 в 13:38
В перші дні війни податки заплатив авансом, решту не знаю. Та і якась дурна манера свої злочини виправдовувати злочинами інших, так роблять тільки рабсеянє постійно киваючи на США. Мабуть подібна манера поведінки лише збіг і ніякого зв'язку між рабсєянами з динамівцями нема.
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+1
0
Lion Killer (Львів)
03.05.2022 в 13:03
суркісів настав час деорхалізувати. в тюрягу підерас*ів
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+2
-1
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NORDOS
03.05.2022 в 13:17
після ахмєтки, а то він ручки потирає вже, щоб оприходувати грошики для відбудови України
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+1
-3
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WuTаng (Київ)
03.05.2022 в 12:55
Хто з "патріотів Сукісів" нагадає мені скільки вони нелегально вивезли в перший день війни? І хто був покараний?
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+4
-1
vinn (Khmelnitsky)
03.05.2022 в 13:15
От завершиться справа в суді- будуть і покарані... а поки я так розумію ця "справа" лише в ЗМІ, чи не так?))))
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+2
-2

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