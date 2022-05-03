"Подходит по стилю игры". Дулуб считает, что Буяльский смог бы заиграть в Ман Сити

Наставник "Львова" Олег Дулуб рассказал, кто из футболистов УПЛ впечатлил его во время первого круга чемпионата.

— Наверное, Довбик и Буяльский. Отмечу, что Буяльский до Луческу и при Луческу — это два разных футболиста. Это можно было увидеть даже во время благотворительных матчей, особенно с "Боруссией". Он очень сильно вырос, как футболист.

Довбик — это мощь. Третье место "Днепра-1" — это 75-80 процентов заслуга Довбика.

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— Довбик и Буяльский уже переросли чемпионат Украины, они могут пойти на повышение?

— По уровню мастерства, да. Но нужно понимать другую вещь, что футбольная команда — это живой организм. Для таких игроков очень важно попасть в своё время и в свою команду. Сейчас их время, а теперь нужно найти свою команду. Это можно увидеть на примере Довбика, у которого в "Днепре-1" был кураж, а в "Динамо" ему приходится сложнее. Для таких игроков нужны команды, играющие с позиции силы.

— В каких клубах АПЛ могут себя проявить Довбик и Буяльский?

— На мой взгляд, Буяльский точно смог бы заиграть в "Ман Сити. По стилю игры он подходит команде Гвардиолы. Довбика тогда отправим в "Ливерпуль" (смеется, — прим.). Артём пример чистого центрфорварда, который решает исходы матчей, - рассказал Дулуб.