"Говорят, работайте, а часть денег отдавайте нам". Игрок Мариуполя - об оккупации родного города

Футболист "Мариуполя" Никита Петерман, который находится в аренде в "Заглембе", рассказал о новостях из родного города - Бердянска.

"Ситуация сложная. Работы нет, жизнь замерла. Оккупанты говорят, мол, работайте, а часть денег отдавайте нам. Навязали свою "власть" непонятную. Не знаю правда ли это, но я слышал, что на одну из руководящих должностей назначили какого-нибудь педофила или "зека".

Оккупанты вроде бы выдают какую-то гуманитарную помощь. Мои родители туда не ходят. Все нормальные люди ненавидят россиян. Однако некоторые жители приходят и даже берут эти подачки. Среди них есть молодежь. Не удивляюсь пенсионерам, но не человеку, который может заработать деньги своими руками. Брать еду у оккупантов? Не знаю как минимум это очень странно", - заявил Петерман.