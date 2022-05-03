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Дулуб: Вариант, чтобы клубы УПЛ провели следующий сезон в других чемпионатах? Неплохая идея
В качестве запасного варианта
Фото: ФК Львов
Наставник футбольного клуба "Львов" Олег Дулуб высказал свое мнение о нестандартных сценариях проведения следующего сезона. Классический может быть недоступен из-за военных действий.
"Провести сезоне возможно на западе Украины. Когда была эпидемия коронавируса, чемпионат Казахстана провели в одном городе на базе и стадионе Кайрата в Алматы. Даже если УПЛ расширится до 18-ти клубов, то стадионов хватит. Во Львове есть "Украина", "Арена Львов, "Скиф", это я не говорю о других городах. Почти к каждому клубу можно привязать стадион.
Это в большей степени организаторский вопрос к УАФ, как они всё это сделают. Многие стадионы Запада, например, "Арена Львов" — это центры по размещению беженцев. Второй момент – все гостиницы на Западе переполнены. Нужно, чтобы УАФ брала на себя логистические задачи, всё должно быть отработано на самом высоком уровне, чтобы учесть интересы беженцев и клубов.
Играть клубам УПЛ в других лигах? Идея довольно неплохая. На мой взгляд, это даст обогащение украинскому футболу в плане опыта. Клубы окажутся в чемпионатах, где играют по-другому. Во всех странах исповедуют разный стиль игры: где-то делают акцент на физподготовку, где-то на тактику, где-то на атаку, на защиту", - заявил Дулуб.
Напомним, что текущий сезон УПЛ официально
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