Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Вереса: На западе Украины хватит городов, чтобы провести чемпионат
Проблема состоит в угрозах ракетных ударов
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт высказал свое мнение насчет проведения следующего сезона украинской Премьер-лиги.
"Если бы не крылатые ракеты, которые россия запускает на территорию всей Украины, можно было бы сыграть на западе Украины. Есть много городов: Черновцы, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь, Луцк и так далее. Скоро будет и в Ровно стадион. Этих городов хватит, чтобы провести чемпионат Украины.
Вопрос только в том, как поступать, когда прилетают крылатые ракеты и звучат сирены. Если бы не было обстрелов, то не было бы проблем провести чемпионат на западе Украины.
Насколько я знаю, в конце мая должна пройти встреча руководителей украинских клубов. Тогда и будет приниматься решение о старте чемпионата Украины. Можно планировать и в августе или позже начинать. А дальше будем смотреть в зависимости от развития ситуации в стране. Дай Бог, война выйдет на финишную прямую.
Но все равно должны быть планы А и Б, согласно которым нужно двигаться. Их должны принять руководители. Хочется, чтобы все футбольные клубы приступили к своим привычным задачам. Есть один маленький вопрос, но все возможно", - сказал Вирт.
Популярное сейчас
- В Макеевке сильный пожар. Горит нефтебаза
- Новые угрозы от путина? над москвой заметили самолет судного дня
- Ливерпуль вышел в финал ЛЧ, Шахтер - в группу, скромный успех Ярмоленко. Главные новости за 3 мая
- "Возможно, это был мой последний матч". Де Дзерби - о своем будущем в Шахтере
- Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли