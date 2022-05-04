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Тренер Вереса: На западе Украины хватит городов, чтобы провести чемпионат

Премьер-лига
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Проблема состоит в угрозах ракетных ударов

Тренер Вереса: На западе Украины хватит городов, чтобы провести чемпионат

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт высказал свое мнение насчет проведения следующего сезона украинской Премьер-лиги.

"Если бы не крылатые ракеты, которые россия запускает на территорию всей Украины, можно было бы сыграть на западе Украины. Есть много городов: Черновцы, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь, Луцк и так далее. Скоро будет и в Ровно стадион. Этих городов хватит, чтобы провести чемпионат Украины.

Вопрос только в том, как поступать, когда прилетают крылатые ракеты и звучат сирены. Если бы не было обстрелов, то не было бы проблем провести чемпионат на западе Украины.

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Насколько я знаю, в конце мая должна пройти встреча руководителей украинских клубов. Тогда и будет приниматься решение о старте чемпионата Украины. Можно планировать и в августе или позже начинать. А дальше будем смотреть в зависимости от развития ситуации в стране. Дай Бог, война выйдет на финишную прямую.

Но все равно должны быть планы А и Б, согласно которым нужно двигаться. Их должны принять руководители. Хочется, чтобы все футбольные клубы приступили к своим привычным задачам. Есть один маленький вопрос, но все возможно", - сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) война с Россией
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Источник:
Tribuna.com

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