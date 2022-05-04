Тренер Вереса: На западе Украины хватит городов, чтобы провести чемпионат

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт высказал свое мнение насчет проведения следующего сезона украинской Премьер-лиги.

"Если бы не крылатые ракеты, которые россия запускает на территорию всей Украины, можно было бы сыграть на западе Украины. Есть много городов: Черновцы, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь, Луцк и так далее. Скоро будет и в Ровно стадион. Этих городов хватит, чтобы провести чемпионат Украины.

Вопрос только в том, как поступать, когда прилетают крылатые ракеты и звучат сирены. Если бы не было обстрелов, то не было бы проблем провести чемпионат на западе Украины.