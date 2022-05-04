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Зарплата Нереса может помешать его переходу в португальский клуб

Премьер-лига
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Представители клуба постараются договориться с игроком

Зарплата Нереса может помешать его переходу в португальский клуб

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Лиссабонская "Бенфика", как и сообщалось ранее, близка к подписанию вингера "Шахтера" Давида Нереса.

На переходе Давида настаивает Роджер Шмидт, который будет руководить командой в новом сезоне.

Однако сейчас португальский клуб столкнулся с серьезной проблемой - зарплатой бразильца. В донецком клубе 25-летний футболист получает более 3 миллионов евро в год, что является запредельной суммой для "Бенфики". И трансфер Нереса в лиссабонский клуб может не состояться.

Сообщается, что представители "Бенфики" и Давида провели ряд переговоров, на которых футболист выразил готовность пойти на понижение зарплаты. Однако до окончательной договоренности дело пока так и не дошло.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
A Bola

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