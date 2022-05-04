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Перед отъездом в сборную. Сегодня Динамо сыграет против Базеля

Премьер-лига
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Поединок начнется в 20:00

Перед отъездом в сборную. Сегодня Динамо сыграет против Базеля

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня, 4 мая, "Динамо" проведет шестой матч в рамках благотворительного турне, проходящего под лозунгом Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Остановим Войну!").

Подопечные Мирчи Луческу встретятся против 20-кратного чемпиона с Швейцарии - "Базеля". Поединок состоится на стадионе "Санкт-Якоб Парк". Начало встречи - в 20:00 (по киевскому времени).

Трансляция поединка состоится на телеканалах 2+2, Динамо Киев TV, платформах Киевстар и Vodafone TV, YouTube-каналах "Динамо" Киев и Footballhub.

Все вырученные от продажи билетов деньги, а также донаты, которые будут поступать в течение телевизионной трансляции, будут направлены на помощь украинцам, которые пострадали от войны с российским агрессором.

Напомним, на следующий день динамовские сборники отправятся в расположение национальной сборной Украины, которая проводит сбор в Словении.

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В статье: Базель Динамо (Киев)
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