Менеджер Десны - об обстреле стадиона: Сложно понять, что в голове этих идиотов

Менеджер "Десны" Дмитрий Дорошко рассказал, какие повреждения получила инфраструктура черниговского клуба после обстрела российскими извергами.

"В первый день войны было попадание в восточную трибуну, это был минометный обстрел или ракетный, мы точно не знаем. На следующую ночь, стадион был обстрелян из градов, по подсчетам, было 6-7 попаданий. Пострадал четвёртый сектор трибун, база, запасное футбольное поле, туалеты. А третью ночь, все происходило подряд, был авианалет и сброшено 8 разорвавшихся бомб. Недавно нашли один неразорванный снаряд.

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Почему бомбили именно стадион - это сложно понять, что в голове этих идиотов, чем мешал стадион, даже не знаю, что на это ответить. Также попал под обстрел: роддом, центр гемодиализа, отель в центре города. Целенаправленно разрушали гражданские объекты. Все воинские части в городе целые", — сказал Дорошко.