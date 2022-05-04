"На него большой спрос". Йовичевич намекнул, что Довбик может сменить клуб

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич доволен тем, что приложил руку к прогрессу форварда Артема Довбика.

"Артем - топ-футболист, который вскоре будет в отличной форме и принесет пользу сборной Украины. Я рад, что игрок такого уровня выступает за нашу команду. Учитывая ту ситуацию, в которой находится Украина и клуб, будет сложно удержать Довбика. На него большой спрос.

Посмотрим, что скажет Артем, какие у него желания. Нужно, чтобы совпали желания футболиста и клуба", - сказал Йовичевич.