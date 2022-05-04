Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"На него большой спрос". Йовичевич намекнул, что Довбик может сменить клуб
Летнее трансферное окно уже близко
Фото: СК Днепр-1
Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич доволен тем, что приложил руку к прогрессу форварда Артема Довбика.
"Артем - топ-футболист, который вскоре будет в отличной форме и принесет пользу сборной Украины. Я рад, что игрок такого уровня выступает за нашу команду. Учитывая ту ситуацию, в которой находится Украина и клуб, будет сложно удержать Довбика. На него большой спрос.
Посмотрим, что скажет Артем, какие у него желания. Нужно, чтобы совпали желания футболиста и клуба", - сказал Йовичевич.
Отметим, в сезоне 2021/2022 Довбик провел 18 матчей за днепрян, в которых забил 14 голов и выполнил 5 результативных передач. Контракт нападающего с украинским клубом рассчитан до конца 2024 года.
Популярное сейчас
- Не только запрет на нефть. Президент Еврокомиссии представила шестой пакет санкций
- Байден: Зачастую военные россии выглядят простофилями на фоне украинцев
- Стадион Динамо в Харькове пострадал в результате российских обстрелов
- Отец Цыганкова уехал из Украины в статусе члена тренерского штаба Динамо
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО