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"На него большой спрос". Йовичевич намекнул, что Довбик может сменить клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Летнее трансферное окно уже близко

"На него большой спрос". Йовичевич намекнул, что Довбик может сменить клуб

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич доволен тем, что приложил руку к прогрессу форварда Артема Довбика.

"Артем - топ-футболист, который вскоре будет в отличной форме и принесет пользу сборной Украины. Я рад, что игрок такого уровня выступает за нашу команду. Учитывая ту ситуацию, в которой находится Украина и клуб, будет сложно удержать Довбика. На него большой спрос.

Посмотрим, что скажет Артем, какие у него желания. Нужно, чтобы совпали желания футболиста и клуба", - сказал Йовичевич.

Отметим, в сезоне 2021/2022 Довбик провел 18 матчей за днепрян, в которых забил 14 голов и выполнил 5 результативных передач. Контракт нападающего с украинским клубом рассчитан до конца 2024 года.

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В статье: Игорь Йовичевич Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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