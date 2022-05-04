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Кривенцов - о будущем клуба: Надеемся, что Металлист 1925 будет жить

Премьер-лига
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Наставник харьковчан рассказал о ситуации в команде

Кривенцов - о будущем клуба: Надеемся, что Металлист 1925 будет жить

instagram.com/metalist1925_kh

Новина українською

Главный тренер "Металлиста" 1925 Валерий Кривенцов рассказал о ситуации в харьковском клубе.

– Харьков – один из эпицентров боевых действий. Наше руководство должно было думать, как защитить город, и как отстроить один из самых красивых и уютных городов Украины. Когда наступит мир, будем думать и о футболе. Мы все очень надеемся, что футбольный клуб "Металлист 1925" будет жить.

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- Относительно следующего сезона приходится слышать немало разных версий – от проведения всех матчей чемпионата страны в Западной Украине до разрешения клубам УПЛ выступать в зарубежных турнирах… Что думаете по этому поводу?

- Вариант с игрой наших команд в иностранных чемпионатах маловероятен. Во всяком случае, мне бы не хотелось, чтобы до этого дошло. А вот организация сезона в западных областях нашей страны имеет право на жизнь, но все же по ситуации – важна безопасность проведения матчей.

- Дата старта нового сезона в Украине имеет значение?

- В идеале хорошо бы начать в середине августа. Стартовать в сентябре, а тем более в октябре, поздно, ведь в конце октября необходимо будет прерваться и позволить сборной Украины готовиться к финальной части ЧМ-2022, если она туда пробьется. Кроме того, необходимо помнить об участии украинских команд в еврокубках, а также о том, что летом у многих футболистов закончатся контракты и всем необходимо будет определиться с будущим, - сказал Кривенцов.

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В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Footboom

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