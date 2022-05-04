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Кривенцов - о будущем клуба: Надеемся, что Металлист 1925 будет жить
Наставник харьковчан рассказал о ситуации в команде
instagram.com/metalist1925_kh
Главный тренер "Металлиста" 1925 Валерий Кривенцов рассказал о ситуации в харьковском клубе.
– Харьков – один из эпицентров боевых действий. Наше руководство должно было думать, как защитить город, и как отстроить один из самых красивых и уютных городов Украины. Когда наступит мир, будем думать и о футболе. Мы все очень надеемся, что футбольный клуб "Металлист 1925" будет жить.
- Относительно следующего сезона приходится слышать немало разных версий – от проведения всех матчей чемпионата страны в Западной Украине до разрешения клубам УПЛ выступать в зарубежных турнирах… Что думаете по этому поводу?
- Вариант с игрой наших команд в иностранных чемпионатах маловероятен. Во всяком случае, мне бы не хотелось, чтобы до этого дошло. А вот организация сезона в западных областях нашей страны имеет право на жизнь, но все же по ситуации – важна безопасность проведения матчей.
- Дата старта нового сезона в Украине имеет значение?
- В идеале хорошо бы начать в середине августа. Стартовать в сентябре, а тем более в октябре, поздно, ведь в конце октября необходимо будет прерваться и позволить сборной Украины готовиться к финальной части ЧМ-2022, если она туда пробьется. Кроме того, необходимо помнить об участии украинских команд в еврокубках, а также о том, что летом у многих футболистов закончатся контракты и всем необходимо будет определиться с будущим, - сказал Кривенцов.
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