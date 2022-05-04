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Новый претендент на Мудрика. Талант Шахтера может оказаться в Германии
Хавбек получил еще один вариант продолжения карьеры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "Шахтера" Михаил Мудрик может летом сменить клуб, сообщает Sport1.de.
По данным издания, в подписании 21-летнего украинца заинтересован леверкузенский "Байер". Немецкий клуб планирует усилить украинцем атакующее звено команды. Пока "фармацевты" изучают детали возможного трансфера футболиста.
Ранее была информация об интересе к молодому таланту со стороны "Брентфорда", "Милана", "Ювентуса" и "Севильи".
Напомним, в сезоне 2021/2022 Мудрик провел 19 матчей за "Шахтер", забил 2 мяча и выполнил 9 голевых передач. В феврале вингер продлил контракт с "горняками" до 31 декабря 2026 года.
К слову, "Байер" занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей "Баварии" на 17 очков.
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