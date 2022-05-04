  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новый претендент на Мудрика. Талант Шахтера может оказаться в Германии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый претендент на Мудрика. Талант Шахтера может оказаться в Германии

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек получил еще один вариант продолжения карьеры

Новый претендент на Мудрика. Талант Шахтера может оказаться в Германии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Шахтера" Михаил Мудрик может летом сменить клуб, сообщает Sport1.de.

По данным издания, в подписании 21-летнего украинца заинтересован леверкузенский "Байер". Немецкий клуб планирует усилить украинцем атакующее звено команды. Пока "фармацевты" изучают детали возможного трансфера футболиста.

Ранее была информация об интересе к молодому таланту со стороны "Брентфорда", "Милана", "Ювентуса" и "Севильи".

Читайте такжеУ Брентфорда появился конкурент. Клуб Серии А интересуется Мудриком

Напомним, в сезоне 2021/2022 Мудрик провел 19 матчей за "Шахтер", забил 2 мяча и выполнил 9 голевых передач. В феврале вингер продлил контракт с "горняками" до 31 декабря 2026 года.

К слову, "Байер" занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей "Баварии" на 17 очков.

Читайте такжеМудрик: Приехал в сборную и почувствовал небольшой дискомфорт
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Байер (Леверкузен) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport1.de

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде