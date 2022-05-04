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Матвиенко: Будущее Шахтера? Сложно сказать, каждый день что-то меняется
Защитник "горняков" - о дальнейших планах донецкой команды
Фото: shakhtar.com
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о первых днях в расположении национальной команды.
"Что загадал на День рождения? Мирное небо. И то, чтобы все вернулись в свои дома. Об этом сейчас мечтает каждый из нас.
Сложно сказать, что будет дальше с "Шахтером". Каждый день что-то меняется. Пока команда до 20 мая будет жить в Турции. А дальше, надеемся, что будут какие-то новости о ситуации в нашей стране, победе и возобновлении чемпионата. Игры с "Шахтером" были не для восстановления физической формы. Они были выставочными. Какой-либо четкой цели на них не ставили. Кроме того, чтобы собрать как можно больше средств на помощь Украине.
В сборной Украины набираем форму, но всегда нужно желать лучшего. У нас пока мало людей для нормального тренировочного процесса. Ждем динамовцев и наших легионеров.
С Зинченко на связи. У них сейчас много важных игр. В чемпионате всего лишь одно очко разницы с "Ливерпулем", поэтому нельзя промахнуться. Будем болеть за него в полуфинале Лиги чемпионов. И будем болеть за Украину", - приводит слова Матвиенко ВЗБІРНА.
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