Матвиенко: Будущее Шахтера? Сложно сказать, каждый день что-то меняется

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о первых днях в расположении национальной команды.

"Что загадал на День рождения? Мирное небо. И то, чтобы все вернулись в свои дома. Об этом сейчас мечтает каждый из нас.

Сложно сказать, что будет дальше с "Шахтером". Каждый день что-то меняется. Пока команда до 20 мая будет жить в Турции. А дальше, надеемся, что будут какие-то новости о ситуации в нашей стране, победе и возобновлении чемпионата. Игры с "Шахтером" были не для восстановления физической формы. Они были выставочными. Какой-либо четкой цели на них не ставили. Кроме того, чтобы собрать как можно больше средств на помощь Украине.