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Динамо анонсировало очередного соперника в благотворительном туре
Самый титулованный клуб Эстонии
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" назвало очередного соперника в рамках благотворительного турне по Европе "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Остановим Войну!").
На этот раз оппонентом команды Мирчи Луческу станет таллиннская "Флора", сообщает пресс-служба киевлян. Матч с самым титулованным клубом Эстонии состоится в Таллинне на стадионе A.Le Coq Arena 13 мая и начнется в 19:00.
Напомним, сегодня "Динамо" сыграет в благотворительной игре с "Базелем", а на следующей день динамовские сборники отправятся в расположение национальной сборной Украины.
Добавим, что во время европейского турне столичный клуб уже сыграл с польской "Легией", турецким "Галатасараем", румынским ЧФР "Клуж", дортмундской "Боруссией" и "Динамо" Загреб.
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