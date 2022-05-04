Динамо анонсировало очередного соперника в благотворительном туре

Киевское "Динамо" назвало очередного соперника в рамках благотворительного турне по Европе "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Остановим Войну!").

На этот раз оппонентом команды Мирчи Луческу станет таллиннская "Флора", сообщает пресс-служба киевлян. Матч с самым титулованным клубом Эстонии состоится в Таллинне на стадионе A.Le Coq Arena 13 мая и начнется в 19:00.

Напомним, сегодня "Динамо" сыграет в благотворительной игре с "Базелем", а на следующей день динамовские сборники отправятся в расположение национальной сборной Украины.

Добавим, что во время европейского турне столичный клуб уже сыграл с польской "Легией", турецким "Галатасараем", румынским ЧФР "Клуж", дортмундской "Боруссией" и "Динамо" Загреб.