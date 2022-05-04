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Маркевич: Кто может заменить де Дзерби в Шахтере? На мой взгляд, украинский тренер

Премьер-лига
(1 голосов)

Мирон Богданович не хочет видеть в донецком клубе иностранца

Маркевич: Кто может заменить де Дзерби в Шахтере? На мой взгляд, украинский тренер

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своим мнением о попадании "Шахтера" в группу ЛЧ, а также о возможном преемнике Роберто де Дзерби.

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"Конечно, очень хорошо, что представитель Украины, в данном случае "Шахтер" будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Ясно, что где-то УЕФА пошел на встречу по ситуации, которая у нас сейчас. В любом случае считаю, что это очень положительный момент.

Легионеры? Пусть молодежь и играет, ничего здесь страшного, тем более в такой час. Наоборот – для ребят это будет очень хороший стимул и опыт. Все равно рано или поздно нам придется возрождать наш футбол. И если сейчас есть возможность, то нужно, чтобы и сборная наша играла, и клубы в еврокубках.

Кто может возглавить "Шахтер" после де Дзерби? На мой взгляд, однозначно украинский специалист. Конечно, все будет решать президенту клуба, но считаю, что у нас сейчас достаточно хороших, квалифицированных тренеров, которые в таких условиях будут иметь хороший стимул доказать свою профпригодность.

Ни в коем случае не будет лучшего момента, чтобы заложить определенный фундамент, на котором будет возрождаться наш футбол", – заявил Мирон Богданович.

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В статье: Мирон Маркевич Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
04.05.2022 в 19:10
Мирон толкайте Ротаня --пусть уходит с молодёжки
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0
aleks68
04.05.2022 в 19:33
и кто этого ......туда возьмёт?не мели ....
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beatles (Крижопіль)
04.05.2022 в 19:07
От же хітрий жук)) "...Хто може очолити "Шахтар" після де Дзербі? На мій погляд однозначно Я..." (с)
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+2
0

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