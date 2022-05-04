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Маркевич: Кто может заменить де Дзерби в Шахтере? На мой взгляд, украинский тренер
Мирон Богданович не хочет видеть в донецком клубе иностранца
Фото: ФК Шахтер
Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своим мнением о попадании "Шахтера" в группу ЛЧ, а также о возможном преемнике Роберто де Дзерби.
"Конечно, очень хорошо, что представитель Украины, в данном случае "Шахтер" будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Ясно, что где-то УЕФА пошел на встречу по ситуации, которая у нас сейчас. В любом случае считаю, что это очень положительный момент.
Легионеры? Пусть молодежь и играет, ничего здесь страшного, тем более в такой час. Наоборот – для ребят это будет очень хороший стимул и опыт. Все равно рано или поздно нам придется возрождать наш футбол. И если сейчас есть возможность, то нужно, чтобы и сборная наша играла, и клубы в еврокубках.
Кто может возглавить "Шахтер" после де Дзерби? На мой взгляд, однозначно украинский специалист. Конечно, все будет решать президенту клуба, но считаю, что у нас сейчас достаточно хороших, квалифицированных тренеров, которые в таких условиях будут иметь хороший стимул доказать свою профпригодность.
Ни в коем случае не будет лучшего момента, чтобы заложить определенный фундамент, на котором будет возрождаться наш футбол", – заявил Мирон Богданович.
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