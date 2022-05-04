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Беседин в старте, Цыганков и Довбик вне заявки. Состав Динамо на матч против Базеля

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже завтра сборники отправятся к Петракову

Беседин в старте, Цыганков и Довбик вне заявки. Состав Динамо на матч против Базеля

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
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Сегодня киевское "Динамо" проведет свой очередной благотворительный матч. В соперниках - швейцарский "Базель".

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Стал известен состав украинской команды на сей поединок.

"Динамо": Бущан – Караваев, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Кравченко, Шапаренко, Буяльский, Ванат – Беседин

Запасные: Бойко, Нещерет, Попов, Бурда, Шепелев, Вивчаренко, Андриевский, Гармаш, Вик. Волошин, Боль, Бражко, Антюх

Матч "Динамо" - "Базель" стартует в 20:00 по киевскому времени.

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В статье: Базель Динамо (Киев)
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