Последний матч сборников. Динамо весело обыграло Базель

Киевское "Динамо" в Швейцарии сыграло против "Базеля". Для Мирчи Луческу это был последний шанс опробовать в деле украинскую основу, ибо уже завтра сборники уезжают под крыло Петракова. Впереди ведь начало важного этапа.

Что касается сегодняшнего матча, то Луческу традиционно доверился любимой расстановке 4-2-3-1, выпустив блистающего ныне Ваната слева. Позицию форварда же закрывал Беседин, в то время как Довбик и Цыганков не попали даже в заявку.

Как и большинство матчей киевлян в рамках благотворительного тура, встреча была яркой и интересной. Обе стороны старались играть вперед, но если киевляне стремились игру вести, то соперник больше действовал на контрах. Создав по 2-3 неплохих эпизода, обе стороны до перерыва отличились по разу. За "Динамо" забил уроженец Херсона Караваев, сыграв на добивании после удара Ваната в штангу. "Базель" ответил под занавес тайма - Салай замкнул подачу на ближней.

Второй тайм получился не столь веселым, но все равно скучным его не назовешь. На этот раз первыми отличились швейцарцы. Удар издали Бюргера, рикошет от Эспозито, мяч в воротах. Немного курьезно, но свое отражение на табло этот выстрел получил - 1:2. "Динамо" впервые в матче отставало в счете, но сумело вернуть паритет. Сыграли замены, а точнее - выход Александра Андриевского, который нанес точный удар из пределов штрафной соперника. После отличился другой свеженький футболист - Денис Попов удачно подключился во время стандарта.

3:2. Очередной яркий матч киевлян на сборах.

Благотворительный матч, 04.05.2022

"Динамо" - "Базель" 3:2

Голы: Караваев 23, Андриевский 78, Попов 81 - Салаи 43, Эспозито 61

"Динамо": Бущан (Нещерет 67) - Кравченко (Антюх 46), Сирота (Попов 46), Забарный, Дубинчак (Вивчаренко 46) - Сидорчук (Андриевский 67), Шапаренко (Шепелев 67) - Караваев, Буяльский (Бражко 82), Ванат (В.Волошин 82) - Беседин (Гармаш 67)