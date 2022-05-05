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Игорь Суркис и игроки Динамо встретились с украинскими беженцами в Швейцарии
Динамовцы продолжают благотворительное турне по Европе
Фото: ФК Динамо Киев
Футболисты "Динамо" и руководство киевского клуба встретились с украинскими беженцами в Швейцарии.
Встреча состоялась перед благотворительным матчем киевлян против "Базеля" (3:2). Соотечественники фотографировались с футболистами и президентом клуба Игорем Суркисом, динамовцы, в свою очередь, с удовольствием раздавали автографы.
Маленькие болельщики подготовили для игроков "Динамо" сюрприз – спели песни, а также подарили каждому футболисту подписанный пакетик с орехами. Один из мальчиков настолько разволновался, что заплакал и не хотел отпускать команду на игру.
Напомним, что следующий товарищеский матч команда Мирчи Луческу проведет 13 мая. Киевляне сыграют против эстонской "Флоры".
Фото: Динамо Киев
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