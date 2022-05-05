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Игорь Суркис и игроки Динамо встретились с украинскими беженцами в Швейцарии

Премьер-лига
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Динамовцы продолжают благотворительное турне по Европе

Игорь Суркис и игроки Динамо встретились с украинскими беженцами в Швейцарии

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Футболисты "Динамо" и руководство киевского клуба встретились с украинскими беженцами в Швейцарии.

Встреча состоялась перед благотворительным матчем киевлян против "Базеля" (3:2). Соотечественники фотографировались с футболистами и президентом клуба Игорем Суркисом, динамовцы, в свою очередь, с удовольствием раздавали автографы.

Маленькие болельщики подготовили для игроков "Динамо" сюрприз – спели песни, а также подарили каждому футболисту подписанный пакетик с орехами. Один из мальчиков настолько разволновался, что заплакал и не хотел отпускать команду на игру.

Напомним, что следующий товарищеский матч команда Мирчи Луческу проведет 13 мая. Киевляне сыграют против эстонской "Флоры".

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Фото: Динамо Киев

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.05.2022 в 09:17
А то гівно все по закордонам ховається.
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