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Цыганков высказался о войне, процитировав легендарные Star Wars

Премьер-лига
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Война должна быть только в фильмах

Цыганков высказался о войне, процитировав легендарные Star Wars

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков в очередной раз высказался о войне российских захватчиков против нашей страны.

"Война должна быть только в фильмах. Да пребудет сила с каждым украинцем", – написал Цыганков в своем Instagram, прикрепив свое детское фото со световым мечом из "Звездных войн".

Отметим, что фраза "Да пребудет с тобой сила" - самые знаменитые слова из фильма "Звездные войны". Это выражение означает пожелание удачи, напутствие перед выполнением какого-либо задания.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков война с Россией
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