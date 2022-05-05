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Цыганков высказался о войне, процитировав легендарные Star Wars
Война должна быть только в фильмах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков в очередной раз высказался о войне российских захватчиков против нашей страны.
"Война должна быть только в фильмах. Да пребудет сила с каждым украинцем", – написал Цыганков в своем Instagram, прикрепив свое детское фото со световым мечом из "Звездных войн".
Отметим, что фраза "Да пребудет с тобой сила" - самые знаменитые слова из фильма "Звездные войны". Это выражение означает пожелание удачи, напутствие перед выполнением какого-либо задания.
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