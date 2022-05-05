Цыганков высказался о войне, процитировав легендарные Star Wars

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков в очередной раз высказался о войне российских захватчиков против нашей страны.

"Война должна быть только в фильмах. Да пребудет сила с каждым украинцем", – написал Цыганков в своем Instagram, прикрепив свое детское фото со световым мечом из "Звездных войн".

Отметим, что фраза "Да пребудет с тобой сила" - самые знаменитые слова из фильма "Звездные войны". Это выражение означает пожелание удачи, напутствие перед выполнением какого-либо задания.