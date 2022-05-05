Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Участвовал в боях за Волноваху, сейчас в госпитале". Защитник Черноморца - о судьбе своего брата
И сколько еще таких историй
Фото: ФК Черноморец
Защитник "Черноморца" Илья Путря рассказал о судьбе своего брата, стоящего на защите Украины.
"Максим, мой брат - пограничник, участвовал в боях за Волноваху. Вместе с другими пограничниками попал под обстрел "Смерчей" и сейчас находится в госпитале. Лечение проходит непросто, но в общем все хорошо. Следует поблагодарить наших медиков, которые профессионально делают свое дело.
Ежедневно общаемся. Пусть у нас 4 года разницы и всегда были немного разные интересы, но между нами существует настоящая братская любовь. Футбол, кстати, раньше не слишком обсуждали. Даже сейчас больше по этой теме общаемся – можем поговорить о матчах Лиги чемпионов.
Макс занимался спортом, чтобы, условно говоря, ночью по дворам не слоняться. Он прошел в ДЮСШ "Азовсталь" все ступени в U-17, но на определенном этапе решил, что стоит сосредоточиться на учебе и проститься с профессиональным спортом. Жизнь так сложилась, что брат избрал путь пограничника. А я продолжил дело отца", - рассказал Путря.
Популярное сейчас
- Черноморец отпускает зимних новичков, защитник Ворсклы в Испании. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Украинская Армия освободила от россиян несколько населенных пунктов на юге
- ВСУ уничтожили многих российских генералов благодаря разведданным США - СМИ
- Динамо объявило сумму, собранную для Украины в благотворительном турне
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли