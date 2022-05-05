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"Участвовал в боях за Волноваху, сейчас в госпитале". Защитник Черноморца - о судьбе своего брата

Премьер-лига
(1 голосов)

И сколько еще таких историй

"Участвовал в боях за Волноваху, сейчас в госпитале". Защитник Черноморца - о судьбе своего брата

Фото: ФК Черноморец

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Черноморца" Илья Путря рассказал о судьбе своего брата, стоящего на защите Украины.

"Максим, мой брат - пограничник, участвовал в боях за Волноваху. Вместе с другими пограничниками попал под обстрел "Смерчей" и сейчас находится в госпитале. Лечение проходит непросто, но в общем все хорошо. Следует поблагодарить наших медиков, которые профессионально делают свое дело.

Ежедневно общаемся. Пусть у нас 4 года разницы и всегда были немного разные интересы, но между нами существует настоящая братская любовь. Футбол, кстати, раньше не слишком обсуждали. Даже сейчас больше по этой теме общаемся – можем поговорить о матчах Лиги чемпионов.

Макс занимался спортом, чтобы, условно говоря, ночью по дворам не слоняться. Он прошел в ДЮСШ "Азовсталь" все ступени в U-17, но на определенном этапе решил, что стоит сосредоточиться на учебе и проститься с профессиональным спортом. Жизнь так сложилась, что брат избрал путь пограничника. А я продолжил дело отца", - рассказал Путря.

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В статье: Черноморец (Одесса) Илья Путря
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Источник:
Футбол 24

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