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Путря: Раньше кумирами были Месси и Роналду, сейчас - ВСУ и батальон Азов
Война серьезно меняет мировоззрение
Фото: ФК Черноморец
Защитник "Черноморца" Илья Путря поделился болью от уничтожения Мариуполя. Он сам родом из Бердянска, который также оккупирован.
"Как раз накануне общался со знакомыми ребятами-футболистами. Раньше нашими кумирами были Месси и Роналду. А сейчас наши кумиры и пример для подражания – это ВСУ и батальон "Азов". Я очень увлечен этими людьми. Даже вообразить не могу, насколько им там сложно. Они зажаты на заводе.
Каждый день просят о деблокаде, я слежу за обращениями воина "Калине". Наши мысли и молитвы с ними. Не люблю об этом говорить, но мы также с футболистами материально помогали "Азову", ведь считаем, что это меньше всего, что можем сделать для них.
Мы вышли на знакомого в "Азове", собрали определенные средства и отправили. Эти ребята – настоящие герои. Это люди №1 на этой земле. Мне тяжело об этом говорить.
В Мариуполе уже нечего узнавать. 95 процентов Мариуполя разрушены. Эта мерзость превратила красивый город в сплошные руины", - рассказал Путря.
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