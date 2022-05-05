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Путря: Раньше кумирами были Месси и Роналду, сейчас - ВСУ и батальон Азов

Премьер-лига
(1 голосов)

Война серьезно меняет мировоззрение

Путря: Раньше кумирами были Месси и Роналду, сейчас - ВСУ и батальон Азов

Фото: ФК Черноморец

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Черноморца" Илья Путря поделился болью от уничтожения Мариуполя. Он сам родом из Бердянска, который также оккупирован.

"Как раз накануне общался со знакомыми ребятами-футболистами. Раньше нашими кумирами были Месси и Роналду. А сейчас наши кумиры и пример для подражания – это ВСУ и батальон "Азов". Я очень увлечен этими людьми. Даже вообразить не могу, насколько им там сложно. Они зажаты на заводе.

Каждый день просят о деблокаде, я слежу за обращениями воина "Калине". Наши мысли и молитвы с ними. Не люблю об этом говорить, но мы также с футболистами материально помогали "Азову", ведь считаем, что это меньше всего, что можем сделать для них.

Мы вышли на знакомого в "Азове", собрали определенные средства и отправили. Эти ребята – настоящие герои. Это люди №1 на этой земле. Мне тяжело об этом говорить.

В Мариуполе уже нечего узнавать. 95 процентов Мариуполя разрушены. Эта мерзость превратила красивый город в сплошные руины", - рассказал Путря.

Читайте также"Говорят, работайте, а часть денег отдавайте нам". Игрок Мариуполя - об оккупации родного города
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В статье: Черноморец (Одесса) Илья Путря
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Источник:
Футбол 24

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