Президент Миная приобрел очередное авто для защитников Украины

Свою поддержку украинским военным выразил президент ужгородского "Миная". Валерий Пересоляк приобрел и передал на нужды батальона "Карпатская Сечь" новый внедорожник.

Авто уже у военных и направляется в зону боевых действий, сообщает пресс-служба закарпатского клуба.

Напомним, что это уже не первый автомобиль, который Валерий Пересоляк приобрел для наших защитников. Транспорт для военных сейчас очень нужен, и эта помощь всегда актуальна.

Фото: ФК Минай