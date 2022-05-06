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Президент Миная приобрел очередное авто для защитников Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Авто уже направляется в зону боевых действий

Президент Миная приобрел очередное авто для защитников Украины

Новина українською

Свою поддержку украинским военным выразил президент ужгородского "Миная". Валерий Пересоляк приобрел и передал на нужды батальона "Карпатская Сечь" новый внедорожник.

Авто уже у военных и направляется в зону боевых действий, сообщает пресс-служба закарпатского клуба.

Напомним, что это уже не первый автомобиль, который Валерий Пересоляк приобрел для наших защитников. Транспорт для военных сейчас очень нужен, и эта помощь всегда актуальна.

Президент Миная приобрел очередное авто для защитников Украины - изображение 1
Фото: ФК Минай
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В статье: ФК Минай Валерий Пересоляк
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groznyy (Донецк)
06.05.2022 в 08:47
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