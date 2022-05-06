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Шахтер запустил продажу футболок с названиями городов-героев Украины
Эксклюзивные футболки
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" объявил о старте продажи лимитированной коллекции эксклюзивных футболок с названиями украинских городов-героев.
Именно в таких футболках донецкая команда сыграла в благотворительном матче против греческого "Олимпиакоса" (0:1). Добавим, что заказать джерси уже можно в онлайн-магазине "горняков". Стоимость всех трех игровых футболок составляет 2 289 грн. В продаже доступна также детская футболка, которая стоит 1 639 грн.
Все средства от продаж пойдут на поддержку детей и переселенцев через благотворительную программу Football for Peace.
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