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Есть вариант с Турцией. СМИ рассказали, где может пройти следующий сезон УПЛ
За границей - только один из возможных сценариев
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Руководители клубов УПЛ рассматривают сразу несколько вариантов проведения следующего сезона чемпионата, сообщает ТаТоТаке.
В общей сложности рабочая группа изучает три возможных формата: первый — играть по привычной схеме, второй — перенести матчи на запад страны, третий — начать новый сезон за границей.
Последний вариант, в свою очередь, имеет несколько подвариантов. Идут разговоры о том, чтобы сыграть на территории Польши или Словакии. Кроме того, речь идет также о турецкой Анталии, где украинские команды регулярно проводят межсезонные сборы. Источник отмечает, что этот вариант более выгоден в финансовом плане.
Напомним, сезон УПЛ 2021/2022 досрочно завершили из-за полномасштабного нападения россии. Сегодня также стало известно, что ПФЛ признал недоигранными розыгрыши Первой и Второй лиги страны.
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