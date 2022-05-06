Есть вариант с Турцией. СМИ рассказали, где может пройти следующий сезон УПЛ

Руководители клубов УПЛ рассматривают сразу несколько вариантов проведения следующего сезона чемпионата, сообщает ТаТоТаке.

В общей сложности рабочая группа изучает три возможных формата: первый — играть по привычной схеме, второй — перенести матчи на запад страны, третий — начать новый сезон за границей.

Последний вариант, в свою очередь, имеет несколько подвариантов. Идут разговоры о том, чтобы сыграть на территории Польши или Словакии. Кроме того, речь идет также о турецкой Анталии, где украинские команды регулярно проводят межсезонные сборы. Источник отмечает, что этот вариант более выгоден в финансовом плане.

Напомним, сезон УПЛ 2021/2022 досрочно завершили из-за полномасштабного нападения россии. Сегодня также стало известно, что ПФЛ признал недоигранными розыгрыши Первой и Второй лиги страны.