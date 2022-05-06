Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Ворсклы: Тренируемся, чтобы держать себя в форме и не сидеть без дела
Владимир Чеснаков - об обстановке в клубе
Капитан и защитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков рассказал о ситуации в полтавском клубе.
"Мы знаем, что скоро закончится война нашей победой. Тренируемся, чтобы держать себя в форме и в будущем, поднимать украинский футбол. Знаем, что "Ворскла" попала в квалификацию Лиги конференций и может быть так, что мы примем в ней участие.
Главная причина, почему мы начали тренироваться, чтобы не сидеть без дела, не только читать новости, а отвлечься, пообщаться с друзьями, футболистами, партнерами, с которыми играл раньше", — сказал Чеснаков.
Популярное сейчас
- Петраков может вызвать в сборную Украины легионера - источник
- Коридор в Крым, контроль Донбасса. Цель российских оккупантов не меняется, пишет Генштаб ВСУ
- Моуриньо в финале Лиги конференций, игроки Динамо отправились в сборную. Главные новости за 5 мая
- Черноморец отпускает зимних новичков, защитник Ворсклы в Испании. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО