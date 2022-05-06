Капитан Ворсклы: Тренируемся, чтобы держать себя в форме и не сидеть без дела

Капитан и защитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков рассказал о ситуации в полтавском клубе.

"Мы знаем, что скоро закончится война нашей победой. Тренируемся, чтобы держать себя в форме и в будущем, поднимать украинский футбол. Знаем, что "Ворскла" попала в квалификацию Лиги конференций и может быть так, что мы примем в ней участие.

Главная причина, почему мы начали тренироваться, чтобы не сидеть без дела, не только читать новости, а отвлечься, пообщаться с друзьями, футболистами, партнерами, с которыми играл раньше", — сказал Чеснаков.