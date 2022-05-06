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Соломон: В Шахтере не восприняли вероятность войны достаточно серьезно
Мнение легионера "горняков"
Фото: ФК Шахтер
Вингер "Шахтера" Манор Соломон поделился своим мнением касательно войны в Украине.
"В декабре мы поехали на зимние каникулы и через месяц услышали что может быть война. В "Шахтере" не восприняли это достаточно серьезно, мы были там когда это началось и нас не вывезли заранее. Я сначала не поверил что услышал взрывы.
Я был один дома и не понимал, что происходит. Накануне у нас была вечерняя тренировка. Просто сумасшествие", - заявил Соломон.
Отметим, что велика вероятность того, что Манор больше не сыграет за "горняков". Его
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