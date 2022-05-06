Соломон: В Шахтере не восприняли вероятность войны достаточно серьезно

Вингер "Шахтера" Манор Соломон поделился своим мнением касательно войны в Украине.

"В декабре мы поехали на зимние каникулы и через месяц услышали что может быть война. В "Шахтере" не восприняли это достаточно серьезно, мы были там когда это началось и нас не вывезли заранее. Я сначала не поверил что услышал взрывы.

Я был один дома и не понимал, что происходит. Накануне у нас была вечерняя тренировка. Просто сумасшествие", - заявил Соломон.