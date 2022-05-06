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Соломон: В Шахтере не восприняли вероятность войны достаточно серьезно

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение легионера "горняков"

Соломон: В Шахтере не восприняли вероятность войны достаточно серьезно

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Шахтера" Манор Соломон поделился своим мнением касательно войны в Украине.

"В декабре мы поехали на зимние каникулы и через месяц услышали что может быть война. В "Шахтере" не восприняли это достаточно серьезно, мы были там когда это началось и нас не вывезли заранее. Я сначала не поверил что услышал взрывы.

Я был один дома и не понимал, что происходит. Накануне у нас была вечерняя тренировка. Просто сумасшествие", - заявил Соломон.

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Отметим, что велика вероятность того, что Манор больше не сыграет за "горняков". Его сватают в АПЛ.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
Sport 5

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