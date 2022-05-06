Англия или Германия. Источник назвал приоритетный вариант для Мудрика

Телеведущий и журналист Игорь Цыганык дал свой комментарий по поводу будущего Михаила Мудрика, на которого охотятся европейские клубы.

"Появилась информация, что немецкий "Байер" интересуется Мудриком. Подтверждаю, это правда. Был контакт уже с футболистом по поводу того, готов ли он переехать в немецкий чемпионат. Сам Мудрик склоняется к тому, чтобы перейти в "Байер".

Но сейчас на данном этапе все зависит от "Шахтера". Потому что предложение, которое делает немецкая команда, достаточно мотивировано и подкреплено финансово. Оно может быть интересно для донецкого клуба. Поэтому сейчас все будет решать руководство "Шахтера", поедет ли Мудрик в Германию.

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В "Брентфорд" он скорее всего не поедет. Сам футболист не очень готов ехать в 14 команду АПЛ, когда имеет возможность выступать в составе одного из лидеров Бундеслиги. То есть, если выбирать между двумя командами, то Мудрик больше склоняется к "Байеру".

Есть и другие предложения, но если говорить о финансовых условиях, то "Байер" пока, на данном этапе, более актуален в этом аспекте. Но отмечу, что сейчас все зависит от "Шахтера" и примет ли он предложение немецкого клуба", - заявил Цыганык.