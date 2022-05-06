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Директор Александрии: УПЛ в Турции? Выкидывать по сто тысяч евро в месяц - дорого, когда идет война

Премьер-лига
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Дали понять, что "горожанам" не сильно по нраву этот вариант

Директор Александрии: УПЛ в Турции? Выкидывать по сто тысяч евро в месяц - дорого, когда идет война

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал вариант с проведением осенней части следующего сезона УПЛ в Турции.

"Пока это обсуждение на уровне слухов. Нюансов очень много, нужно, чтобы была конкретная информация. Поэтому пока не могу сказать ни "да", ни "нет". Еще никто не собирался, еще никто не выносил этот вопрос на повестку дня. Надо садиться за стол с представителями клубов и обсуждать. Нужно чтобы были входные данные, чтобы можно было понимать, что это будет и каким образом. Но однозначно нужно что-нибудь делать и начинать сезон. Это 100%.

Это все размышления. Если собираться и начинать играть сезон за границей, в той же Турции, то месяц проживания и питания команды там будет стоить, например, 100 000 евро. Каждый месяц выбрасывать 100 000 евро на то, чтобы команда просто жила и питалась – это очень дорого в момент, когда идет война.

Если будет какая-либо помощь со стороны Турции, например, бесплатное проживание и питание, это еще можно обсуждать. А если все это будет на плечах клубов, то это смогут позволить себе всего 3 клуба. Каков тогда в этом смысл?

УПЛ на западе Украины? Мы говорим о теоретических вопросах. Пока военное положение, никакого футбола и спортивных состязаний быть не может. Когда не будет военного положения, тогда можно будет говорить об этом. Это все размышления. Сейчас можно планировать и готовить варианты. Пока нет конкретики, никто ничего не сделает", – заявил Китаев.

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
Трибуна

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