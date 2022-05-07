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Цыганык: Рассматриваются три варианта старта следующего сезона УПЛ
Пока очевидного варианта нет
Фото: УПЛ
Игорь Цыганык рассказал о возможных вариантах старта следующего сезона УПЛ.
"Если победа будет близка, то, возможно, в начале лета состоится встреча представителей клубов УПЛ для того, чтобы понять картину, как в будущем должен выглядеть украинский чемпионат. Вариантов несколько.
Первый. Начать вовремя, попытаться сыграть осеннюю часть чемпионата за границей. Второй. Несколько позже начать, когда победа будет за нами. Мы сможем свободно себя чувствовать и играть в осеннюю часть. Третий. Попытаться отложить осеннюю часть и сыграть весь чемпионат весной. Абсолютно изменить формат, сделать его таким, какой был в 1992-м году. Тогда было две группы, команды играли круговой турнир между собой, а затем были матчи плей-офф.
Самое главное, что эти варианты есть, они сейчас обсуждаются, - заявил Цыганык.
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