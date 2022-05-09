Защитник Руха выставил на аукцион золотую медаль чемпиона мира U-20

Защитник "Руха" Олег Веремиенко готов проститься с памятной наградой, чтобы помочь украинцами.

23-летний футболист выставил на благотворительный аукцион свою медаль победителя чемпиона мира. В 2019 году он со сборной Украины U-20 торжествовал на молодежном мировом форуме в Польше.

Стартовая цена медали – 1000 долларов. Аукцион продлится до 13 мая на официальной Instagram-странице "Руха".

Все вырученные средства пойдут на счет Фонда помощи Украине "Рух в будущее". Организация занимается активной помощью украинцам, пострадавшим от российской агрессии.