Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Руха выставил на аукцион золотую медаль чемпиона мира U-20
Футболист пожертвовал свою самую ценную награду
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Олег Веремиенко готов проститься с памятной наградой, чтобы помочь украинцами.
23-летний футболист выставил на благотворительный аукцион свою медаль победителя чемпиона мира. В 2019 году он со сборной Украины U-20 торжествовал на молодежном мировом форуме в Польше.
Стартовая цена медали – 1000 долларов. Аукцион продлится до 13 мая на официальной Instagram-странице "Руха".
Все вырученные средства пойдут на счет Фонда помощи Украине "Рух в будущее". Организация занимается активной помощью украинцам, пострадавшим от российской агрессии.
Популярное сейчас
- Примера. Атлетико - Реал 1:0. Победили более мотивированные
- Андрусов: Крымский мост точно будет разрушен. Это вопрос времени
- Под Харьковом с поцелуями встретили ВСУ – освободили Циркуны
- "Участвовал в боях за Волноваху, сейчас в госпитале". Защитник Черноморца - о судьбе своего брата
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО