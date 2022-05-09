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Забивали Шацких, Селезнев и Шаран. Минай провел матч в поддержку ВСУ

Премьер-лига
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На благотворительной игре собрали собрали 85 тысяч гривен

Забивали Шацких, Селезнев и Шаран. Минай провел матч в поддержку ВСУ

Фото: ФК Минай

Новина українською

В воскресенье, 8 мая, "Минай" вместе со звездами украинского футбола провел благотворительный матч против сборной Иршавской ОТГ. Поединок прошел в Иршаве и завершился вничью со счетом 7:7.

У звезд в первом тайме голами отличились главный тренер Владимир Шаран (ударом со штрафного), Евгений Селезнев (с пенальти), во втором - дубль на счету Владислава Наумца, еще по голу забил Максим Шацких (пенальти), Данило Голуб и сын Евгения Селезнева – Руслан.

В ходе встречи удалось собрать 85 тысяч гривен, которые будут направлены на помощь защитникам Украины.

"Мы с первого дня войны помогаем, чем можем. Делаем все от нас зависящее. Появилась такая идея – провести матч вместе с именитыми футболистами и нашими игроками. И она удалась. С одной стороны удалось подарить жителям Иршавы праздник футбола – и увидев, что им понравилось.

С другой – собрали денег, которые обязательно пойдут на нужды наших военных. Думаю, что подобную практику таких матчей будем продолжать", - рассказал президент ФК "Минай" Валерий Пересоляк.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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