Де Дзерби покинет Шахтер и вернется в Италию - СМИ

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, вероятно, в ближайшее время покинет команду, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 42-летний специалист принял решение вернуться в Италию, где на него претендуют несколько команд. В частности, итальянца связывают с возможным назначением в "Наполи", который летом может расстаться с Лучано Спалетти.

Отметим, что неделю назад Де Дзерби сообщал, что не исключает уход из донецкого клуба. Он добавил, что его решение будет зависеть от развития будущего сезона в Украине.

Роберто де Дзерби возглавил "Шахтер" летом 2021-го года. С ним команда начала процесс перестройки и сумела добиться некоторых успехов - зимнее лидерство, завоеванный Суперкубок. С другой стороны, были и провальные результаты в еврокубках с установленным антирекордом.

Ранее Исполком УАФ официально утвердил завершение сезона, по итогам которого "Шахтер" получил право попасть в квалификацию ЛЧ.