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Де Дзерби покинет Шахтер и вернется в Италию - СМИ
Специалист продолжит работу на родине
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, вероятно, в ближайшее время покинет команду, сообщает Calciomercato.
По информации источника, 42-летний специалист принял решение вернуться в Италию, где на него претендуют несколько команд. В частности, итальянца связывают с возможным назначением в "Наполи", который летом может расстаться с Лучано Спалетти.
Отметим, что неделю назад Де Дзерби сообщал, что не исключает уход из донецкого клуба. Он добавил, что его решение будет зависеть от развития будущего сезона в Украине.
Роберто де Дзерби возглавил "Шахтер" летом 2021-го года. С ним команда начала процесс перестройки и сумела добиться некоторых успехов - зимнее лидерство, завоеванный Суперкубок. С другой стороны, были и провальные результаты в еврокубках с установленным антирекордом.
Ранее Исполком УАФ официально утвердил завершение сезона, по итогам которого "Шахтер" получил право попасть в квалификацию ЛЧ.
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