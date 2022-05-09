  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос провел благотворительный матч и собрал 250 тысяч гривен для ВСУ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос провел благотворительный матч и собрал 250 тысяч гривен для ВСУ

Премьер-лига
(1 голосов)

Встреча прошла на местном стадионе в Ковалевке

Колос провел благотворительный матч и собрал 250 тысяч гривен для ВСУ

Фото: ФК Колос

Новина українською

В субботу, 7 мая в Ковалевке состоялся благотворительный матч между представителями "Колоса" (футболисты, руководство, персонал) и представителями украинской Лиги смеха и других медиа.

Целью матча была поддержка наших вооруженных сил. В результате команды собрали и передали ВСУ 250 тысяч гривен, сообщает пресс-служба клуба.

"Я благодарю ребят и всех, кто это поддержал. Мы делаем все это во благо нашей армии. Чтобы в нашу страну как можно быстрее вернулась мирная жизнь", - сказал президент "Колоса" Андрей Засуха.

Читайте такжеКолос подарил украинским разведчикам внедорожник Lexus

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Колос

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде