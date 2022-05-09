Колос провел благотворительный матч и собрал 250 тысяч гривен для ВСУ

В субботу, 7 мая в Ковалевке состоялся благотворительный матч между представителями "Колоса" (футболисты, руководство, персонал) и представителями украинской Лиги смеха и других медиа.

Целью матча была поддержка наших вооруженных сил. В результате команды собрали и передали ВСУ 250 тысяч гривен, сообщает пресс-служба клуба.

"Я благодарю ребят и всех, кто это поддержал. Мы делаем все это во благо нашей армии. Чтобы в нашу страну как можно быстрее вернулась мирная жизнь", - сказал президент "Колоса" Андрей Засуха.