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Колос провел благотворительный матч и собрал 250 тысяч гривен для ВСУ
Встреча прошла на местном стадионе в Ковалевке
Фото: ФК Колос
В субботу, 7 мая в Ковалевке состоялся благотворительный матч между представителями "Колоса" (футболисты, руководство, персонал) и представителями украинской Лиги смеха и других медиа.
Целью матча была поддержка наших вооруженных сил. В результате команды собрали и передали ВСУ 250 тысяч гривен, сообщает пресс-служба клуба.
"Я благодарю ребят и всех, кто это поддержал. Мы делаем все это во благо нашей армии. Чтобы в нашу страну как можно быстрее вернулась мирная жизнь", - сказал президент "Колоса" Андрей Засуха.
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