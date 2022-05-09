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Соломон прокомментировал возможный переход в английский клуб

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Соломон прокомментировал возможный переход в английский клуб

Фото: ФК Шахтер

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Вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон прокомментировал трансферные слухи, которые сватают его в английский "Фулхэм".

"Я не могу сказать, что соглашение закрыто и что я уже покинул "Шахтер" и перешел в Англию. Этого еще нет, но шансы, что я окажусь в Англии очень высоки. Это была моя детская мечта. Это лучшая лига в мире. Скоро буду там", - заявил Соломон.

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"В прошлом году упоминались очень серьезные команды, в которые я мог бы перейти. Мы вели переговоры с несколькими клубами, но в итоге ничего не получилось. До сих пор есть варианты с топ-клубами в других лигах, но моя цель всегда была английская Премьер-лига. Многие нацелены на английский чемпионат. Поиграв в Европе несколько лет, понимаешь, что все хотят туда попасть. Даже игроки, которые играют в высших лигах Германии, Испании, Италии, со временем хотят попасть в английскую Премьер-лигу, пусть и не в самые крупные команды. Это главная сцена в футболе", — добавил футболист.

Напомним, 22-летний Соломон перебрался в "Шахтер" в январе 2019 года. За это время он провел 106 матчей и забил 22 гола. Оценочная стоимость вингера на Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
Sport5.co

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