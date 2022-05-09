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Шахтер и Бенфика договорились по трансферу Нереса
Португальцам осталось уладить вопрос с размером его зарплаты
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" и "Бенфика" согласовали детали потенциального трансфера бразильского вингера Давида Нереса, сообщает A Bola.
По информации источника, клубы уже договорились о переходе игрока, остались лишь формальности. Португальцам нужно уладить условия личного контракта непосредственно с 25-летним бразильцем.
Ранее сообщалось, что "Бенфика" не готова платить Нересу более 3 миллиона евро в год, и поэтому хочет добиться от вингера уступок в переговорном процессе.
Что касается самого перехода, то "горняки" не получат всю сумму за Нереса из-за задолженности перед "Бенфикой" еще за трансфер Педриньо.
Напомним, что Давид стал игроком “Шахтера” в январе этого года, перейдя из "Аякса" за 12 миллионов евро. Однако из-за начала полномасштабной войны россии против Украины, он не успел дебютировать в официальных матчах дончан.
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