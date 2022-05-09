Вице-президент Мариуполя: До 24-го февраля у нас было все - чувствовали, что стоим на пороге чего-то особенного

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин - об амбициях клуба до начала российского вторжения, а также о состоянии инфраструктуры сейчас.

"До 24 февраля у нашего клуба было все, о чем можно было мечтать. Мы играли в украинской премьер-лиге, но картина была шире: наша инфраструктура была одной из самых развитых в стране, и у нас были амбиции создать команду, которая выйдет в Лигу Европы. За последние четыре года мы дважды играли в отборочных: чувствовали, что стоим на пороге чего-то особенного.

У нас была одна из лучших игровых площадок с новым полем. Наш стадион содержался в хорошем состоянии, в 2025-м году планировалась масштабная реконструкция, а на базе у Азовского моря у нас было три полноценных тренировочных поля. Молодые игроки в нашей академии могли тренироваться на искусственном покрытии, и наши возможности постоянно расширялись. Теперь почти все это, скорее всего, будет разрушено.

На прошлой неделе один из моих коллег впервые посетил наши объекты после вторжения России. Они неузнаваемы. Окна офисов клуба выбиты, двери взломаны, повсюду разбросан мусор. Все становится еще хуже, когда вы видите состояние нашей крытой арены. Что касается нашего стадиона, мы даже не знаем точно. Местные жители не могут передвигаться по Мариуполю без прохождения российских блокпостов, и никто из наших сотрудников не смог туда попасть. Ходят слухи, что он подвергся авиаударам, но нам остается только надеяться на лучшее. Нам придется перестраивать наш клуб, символ нашего города и страны, будет вновь создан с нуля", - заявил Санин.