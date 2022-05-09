Санин: Краткосрочная ситуация Мариуполя безрадостна - нам пришлось приостановить все контракты

"Наша краткосрочная ситуация безрадостна. Все наши потоки доходов исчезли, когда город во многих районах был стерт с лица земли: недавно нам пришлось приостановить все контракты с футболистами и персоналом до восстановления мира, используя новые законы военного времени, и никто не знает, когда вернется нормальная жизнь. Мы продолжаем свою жизнь как юридическое лицо, но все может выглядеть совсем по-другому, когда мы снова начнем свою деятельность.

Поначалу мы могли отдавать большинство игроков основного состава в зарубежные клубы, чтобы они могли получить игровую практику. В день вторжения России они должны были вернуться из тренировочного лагеря в Турции, но когда небо над Украиной закрылось, их рейс отменили. Еще в пригороде Мариуполя, где я жил с семьей, звук обстрелов и ракет был постоянным. Мы смогли организовать, при значительной помощи украинской и турецкой футбольных федераций, чтобы игроки жили, тренировались и питались. Они жили в комфортных условиях и в значительной степени избежали ужасов войны, но в других местах клуба все было иначе.