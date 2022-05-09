  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Санин: Краткосрочная ситуация Мариуполя безрадостна - нам пришлось приостановить все контракты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Санин: Краткосрочная ситуация Мариуполя безрадостна - нам пришлось приостановить все контракты

Премьер-лига
(1 голосов)

И пока нет гарантий, что все скоро вернется на свои места

Санин: Краткосрочная ситуация Мариуполя безрадостна - нам пришлось приостановить все контракты

Фото: ФК Мариуполь

UA-Футбол
Новина українською

"Наша краткосрочная ситуация безрадостна. Все наши потоки доходов исчезли, когда город во многих районах был стерт с лица земли: недавно нам пришлось приостановить все контракты с футболистами и персоналом до восстановления мира, используя новые законы военного времени, и никто не знает, когда вернется нормальная жизнь. Мы продолжаем свою жизнь как юридическое лицо, но все может выглядеть совсем по-другому, когда мы снова начнем свою деятельность.

Поначалу мы могли отдавать большинство игроков основного состава в зарубежные клубы, чтобы они могли получить игровую практику. В день вторжения России они должны были вернуться из тренировочного лагеря в Турции, но когда небо над Украиной закрылось, их рейс отменили. Еще в пригороде Мариуполя, где я жил с семьей, звук обстрелов и ракет был постоянным. Мы смогли организовать, при значительной помощи украинской и турецкой футбольных федераций, чтобы игроки жили, тренировались и питались. Они жили в комфортных условиях и в значительной степени избежали ужасов войны, но в других местах клуба все было иначе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Андрей Санин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Guardian

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде