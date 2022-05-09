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Санин: Краткосрочная ситуация Мариуполя безрадостна - нам пришлось приостановить все контракты
И пока нет гарантий, что все скоро вернется на свои места
Фото: ФК Мариуполь
"Наша краткосрочная ситуация безрадостна. Все наши потоки доходов исчезли, когда город во многих районах был стерт с лица земли: недавно нам пришлось приостановить все контракты с футболистами и персоналом до восстановления мира, используя новые законы военного времени, и никто не знает, когда вернется нормальная жизнь. Мы продолжаем свою жизнь как юридическое лицо, но все может выглядеть совсем по-другому, когда мы снова начнем свою деятельность.
Поначалу мы могли отдавать большинство игроков основного состава в зарубежные клубы, чтобы они могли получить игровую практику. В день вторжения России они должны были вернуться из тренировочного лагеря в Турции, но когда небо над Украиной закрылось, их рейс отменили. Еще в пригороде Мариуполя, где я жил с семьей, звук обстрелов и ракет был постоянным. Мы смогли организовать, при значительной помощи украинской и турецкой футбольных федераций, чтобы игроки жили, тренировались и питались. Они жили в комфортных условиях и в значительной степени избежали ужасов войны, но в других местах клуба все было иначе.
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