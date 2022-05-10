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В Италии подтвердили, что Де Дзерби вернется в Серию А
Специалист вскоре покинет донецкий клуб
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби в ближайшее время вернется на родину. Шансы, что 42-летний итальянец покинет свой пост в летнее межсезонье, достаточно высоки.
На решение тренера повлияла футбольная неопределенность на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину. Пока неизвестно, что будет в дальнейшем с клубом и украинским чемпионатом.
Ранее появились слухи в итальянских СМИ, что Де Дзерби решил вернуться работать на родину. Отмечалось, что в его услугах заинтересован "Наполи". Экс-игрок сборной Италии Франческо Грациани немного пролил свет на будущее Роберто в "Шахтере".
"Мой очень хороший друг, серьезный и надежный человек, который хорошо знает Де Дзерби, сказал, что Роберто обязательно будет тренировать в Италии в следующем сезоне", - заявил Грациани
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