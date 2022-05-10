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Беседин: Мой отец остался в Харькове сам, немного волнуюсь
Все остальные родственника футболиста находятся в безопасности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин поделился впечатлениями от пребывания в лагере национальной команды.
"Все хорошо. Настроение хорошее. Очень приятно здесь всех снова видеть и снова здесь находиться. В составе "Динамо" провели хорошие матчи, получили игровую практику, приняли форму.
Моя семья находится за границей. Но отец остался в Харькове. Он там один. Поэтому на этот счет немного волнуюсь. А так все мои родственники находятся в безопасности. Надеюсь, наша победа будет уже в ближайшее время и мы все вернемся домой", – рассказал Беседин.
Напомним, уже завтра, 11 мая, команда Александра Петракова сыграет спарринг с "Боруссией" Менхенгладбах.
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