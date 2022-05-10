Беседин: Мой отец остался в Харькове сам, немного волнуюсь

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин поделился впечатлениями от пребывания в лагере национальной команды.

"Все хорошо. Настроение хорошее. Очень приятно здесь всех снова видеть и снова здесь находиться. В составе "Динамо" провели хорошие матчи, получили игровую практику, приняли форму.

Моя семья находится за границей. Но отец остался в Харькове. Он там один. Поэтому на этот счет немного волнуюсь. А так все мои родственники находятся в безопасности. Надеюсь, наша победа будет уже в ближайшее время и мы все вернемся домой", – рассказал Беседин.