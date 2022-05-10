  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Binance NFT помог Шахтеру собрать для помощи Украине 100 тысяч долларов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Binance NFT помог Шахтеру собрать для помощи Украине 100 тысяч долларов

Премьер-лига
(1 голосов)

Донецкий клуб осваивает криптомир

Binance NFT помог Шахтеру собрать для помощи Украине 100 тысяч долларов

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Донецкий "Шахтер" и блокчейн-компания Binance проводят благотворительный аукцион для помощи украинцам, пострадавшим от войны, сообщает пресс-служба "горняков".

Уже в первые 15 часов проведения аукциона на платформе Binance NFT Marketplace были проданы все 10 000 мистери-боксов (коробок с сюрпризом) по цене 10 BUSD (10 Байнанс-долларов) за каждую. Таким образом удалось собрать 100 тысяч долларов.

Все средства будут переданы в благотворительные фонды Shakhtar Social и Binance Charity Foundation. Эти деньги направят на поддержку нуждающихся в гуманитарной помощи переселенцев, детей и пострадавших от войны украинцев.

Читайте такжеШахтер и Бенфика договорились по трансферу Нереса

Аукцион продолжается, и еще доступны несколько лотов – это футболки "Шахтера" с автографами игроков и тренеров команды из лимитированной серии Football for Peace ("Футбол во имя мира"). Приобрести уникальные лоты можно на площадке Binance NFT до 14 мая.

Напомним, Binance NFT – одна из самых быстрорастущих платформ, которая является торговой NFT-площадкой компании Binance, ведущей мировой экосистемы блокчейнов и провайдера криптовалютной инфраструктуры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер Донецк

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде