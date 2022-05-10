Binance NFT помог Шахтеру собрать для помощи Украине 100 тысяч долларов

Донецкий "Шахтер" и блокчейн-компания Binance проводят благотворительный аукцион для помощи украинцам, пострадавшим от войны, сообщает пресс-служба "горняков".

Уже в первые 15 часов проведения аукциона на платформе Binance NFT Marketplace были проданы все 10 000 мистери-боксов (коробок с сюрпризом) по цене 10 BUSD (10 Байнанс-долларов) за каждую. Таким образом удалось собрать 100 тысяч долларов.

Все средства будут переданы в благотворительные фонды Shakhtar Social и Binance Charity Foundation. Эти деньги направят на поддержку нуждающихся в гуманитарной помощи переселенцев, детей и пострадавших от войны украинцев.

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Аукцион продолжается, и еще доступны несколько лотов – это футболки "Шахтера" с автографами игроков и тренеров команды из лимитированной серии Football for Peace ("Футбол во имя мира"). Приобрести уникальные лоты можно на площадке Binance NFT до 14 мая.

Напомним, Binance NFT – одна из самых быстрорастущих платформ, которая является торговой NFT-площадкой компании Binance, ведущей мировой экосистемы блокчейнов и провайдера криптовалютной инфраструктуры.